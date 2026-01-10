Beelden van de RegioRijder

VLAGTWEDDE, ONSTWEDDE – Het is januari 2026 en Oost-Groningen is veranderd in een wit landschap. In Vlagtwedde start de motor van de auto van de RegioRijder. De rit begint bij de studio van RTV Westerwolde/Groningen1 aan de Dr.P.Rinsemastraat.
Zodra je de bebouwde kom verlaat en de N365 (Onstwedderweg) opdraait, verandert de wereld. De uitgestrekte akkers van Westerwolde zijn nu één grote witte deken die naadloos overloopt in de grijze winterlucht.
Terwijl de De RegioRijder richting het westen rijdt, passeren we de bomen langs de weg als witte wachters, hun takken buigen diep door onder het gewicht van de “plaksneeuw”. Halverwege de rit, bij de overgang van het open landschap naar de meer beschutte wegvlakken, zie je in de verte de contouren van Onstwedde opdoemen. Bij het binnenrijden van Onstwedde via de Havenstraat zijn de trottoirs al bijna onzichtbaar geworden.
De rit van slechts zeven kilometer voelde als een reis door een Scandinavisch landschap.
Beelden: Groningen1