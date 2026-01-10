Hulpdiensten naar meerdere ongevallen in de regio

REGIO – Ook vandaag vonden er weer meerdere ongevallen plaats.
Op de A.G. Wildervanckweg (N366) belandde vanmiddag om half één ter hoogte van Mussel een auto in de sloot. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
Om tien over één belandde langs de Valtherblokken Noord een bestelbus in de sloot. De inzittenden konden op eigen kracht de auto verlaten. Er raakte niemand gewond.
Om tien voor drie botsten op de kruising van de Woortmanslaan met de Borgercompagnie in Wildervank twee auto’s tegen elkaar. De betrokkenen werden in ambulances gecontroleerd. Of vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk was is niet bekend.