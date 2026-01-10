Informatiemiddag over reizen naar Engeland in Partycentrum Rendering

VLAGTWEDDE – Woensdag is bij Partycentrum Rendering een Informatiemiddag over reizen naar Engeland.
Het Verenigd Koninkrijk is een prachtig land om op vakantie te gaan. Liefhebbers van tuinen, historie, kunst en cultuur kunnen hun hart hier ophalen. Sinds de Brexit is het reizen naar Engeland echter iets ingewikkelder geworden. Maar het is nog altijd heel goed te doen.
De reisclub Westerwolde en omstreken organiseert daarom op woensdagmiddag 14 januari a.s. een informatiemiddag over een achtdaagse reis naar Zuid Engeland in mei 2026.
Plaats : Partycentrum Rendering, Schoolstraat 8 in Vlagtwedde.
Aanvang : 15.00 uur.
De informatiemiddag is gratis (inclusief een kopje koffie of thee)
Iedereen die meer wil weten over reizen naar Engeland is van harte welkom.
Wel graag vooraf even aanmelden: meyerink@planet.nl
Bron: Ina Meijerink