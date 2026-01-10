DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Donderdag is om 22.35 uur een aan de Zum Verlaat, ter hoogte van nummer 60, in Papenburg een geparkeerde grijze VW Golf aangereden. De dader is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg via 04961 – 9260.
Surwold
Gistermorgen zijn om 11.20 uur bij een ongeval op de B401, ter hoogte van de weg Am Küstenkanal, in Surwold twee personen gewond geraakt. Een 32 jarige bestuurder van een Mercedes Vito raakte, toen hij een vrachtwagen wou inhalen, op het gladde wegdek in een slip en botste tegen een tegemoetkomende Mercedes Sprinter. De 28 jarige bestuurder van de Mercedes Sprinter zat na de aanrijding bekneld en werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd. Beide bestuurders werden met ernstige verwondingen naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. De auto’s moesten worden afgesleept. De totale schade bedraagt 25.000 euro.
Dersum
Gisteren is om 18.55 uur bij een ongeval op de Nord-Süd-Straße een 47 jarige vrouw gewond geraakt. Zij zat als passagier in de Mercedes C Klasse die bestuurd werd door een 42 jarige man. De auto botste tijdens een sneeuwbui in de linker berm tegen een boom. De schade bedraagt 5.000 euro. De bestuurder bleef ongedeerd.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland