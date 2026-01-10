Mariska Kuiper opent MK Hair & Nails

BELLINGWOLDE – Aan de Sportweg 7 in Bellingwolde is vandaag kapsalon MK Hair & Nails geopend.
Mariska Kuiper is de eigenaresse van de nieuwe salon en nagelstudio: MK Hair & Nails. Ze zit inmiddels 18 jaar in het kappersvak en is een allround kapper. Klanten kunnen bij haar terecht voor het wassen, knippen, stylen, kleuren en complexe behandelingen, waarbij ze gebruik maken van producten van Trinity.
Mariska is tevens visagiste en nagelstyliste. Ze doet dit samen met collega Sanne Kruijssen. Ze werken uitsluitend op afspraak.
Veel bezoekers en genodigden kwamen langs om, onder het genot van een hapje en drankje, de kapsalon en nagelstudio te bewonderen.
Foto’s: Anneke de Vries