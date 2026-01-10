Mariska Kuiper opent MK Hair & Nails

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 10 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

DIT WEEKEND VRIESKOU | NA MORGEN DOOI-WEER

De sneeuw is gestopt maar we hebben wel een erg koud weekend met vandaag een maximumtemperatuur rond -2 en eerst nog windkracht 4 tot 5 uit oost tot noordoost. Maar de wind gaat langzaam wat afnemen en vanavond en vannacht blijft er maar weinig wind over. Er komen ook meer en meer opklaringen en daardoor zal het een heel koude nacht worden: de minimumtemperatuur ligt bij ons rond -12. Er ontstaan mistbanken maar die gaan morgenochtend snel verdwijnen.

Want dan komt er een zwakke tot matige zuidoosten-wind te staan. Er is morgen ook vrij veel zon en het wordt ’s middags opnieuw -2. Maar de bewolking neemt toe en in de loop van de maandagnacht gaat het af en toe sneeuwen en heel koud is het dan niet meer.

Die sneeuw gaat maandagochtend over in ijzel en gaandeweg de dag ook in regen. Maximum maandag rond 2 graden en dus veel gladheid op de weg. Na maandag ligt de temperatuur rond 4 graden en er is dan ook geen nachtvorst meer. Maar het kan door opvriezing ‘s nachts nog wel glad worden op de weg.