N33 tussen Zuidbroek en de Eemshaven weer open

N33, ZUIDBROEK, EEMSHAVEN – De N33 is weer volledig opengesteld.
Gisteren werd de N33 tussen Zuidbroek en de Eemshaven afgesloten. Het was door de sneeuwjacht voor Rijkswaterstaat niet meer mogelijk om de weg sneeuwvrij te houden. De veiligheid van weggebruikers en medewerkers op strooi- en schuifvoertuigen kon niet langer worden gegarandeerd. Ook de N46 werd afgesloten.
Vanmiddag is de N33 weer volledig vrijgegeven voor het verkeer. Eerder vandaag was het gedeelte tussen Zuidbroek en Siddeburen al opengesteld. Ook de N46 is sinds vanmorgen weer open.
Vanmorgen kwamen op de N33 meerdere auto’s vast te zitten, nadat ze de afzettingen hadden genegeerd.