Peter Panneman brengt bezoek aan voormalig wielrenner Arie van Houwelingen

VEENDAM, VRIESCHELOO – Peter Panneman bracht een bezoek aan Arie van Houwelingen. Menig sport en wielerliefhebber kent hem wel of heeft zijn naam weleens voorbij zien komen: Arie van Houwelingen geboren 28 november 1931 te Boskoop en voormalig wielrenner.
Arie van Houwelingen verblijft nu tijdelijk voor revalidatie in de Veenkade van Zorggroep Meander in Veendam. Hij liep na een val een heupfractuur op. `Maar toen ik hierbinnen werd gebracht heb ik direct gezegd, ik kom hier niet om te revalideren maar om te genezen`, aldus de zeer spraakzame van Houwelingen.
Zijn specialiteit was het stayeren achter grote motoren. Op deze discipline werd hij in 1959 in Amsterdam wereldkampioen bij de amateurs, achter gangmaker Frits Wiersma. Datzelfde jaar werd Van Houwelingen, tijdens de allereerste Sportman en Sportvrouw van het Jaar verkiezing, gekozen tot Sportman van het Jaar. In 1958 had hij in Parijs al een bronzen medaille gewonnen.
In 2003 was hij nogmaals in het nieuws. Hij reed toen in Leiden een wedstrijd met onder anderen Jan Janssen en Joop Zoetemelk.
`Ik ben de eerste, oudste en langstlevende sportman van Nederland` aldus van Houwelingen die eind dit jaar zijn 95e verjaardag hoopt te vieren.
Van Houwelingen heeft altijd in het Zuid-Hollandse Sassenheim gewoond, waar hij diverse beroepen heeft gehad. Zo was hij 22 jaar postbode in het nabijgelegen Noordwijkerhout. Zeven jaar geleden verhuisde hij naar Vriescheloo, waar hij nu in de omgeving van zijn dochter woont.
Bron: Peter Panneman