Spectaculaire en ludieke opening Dr. Mansholtpark in Ter Apel

TER APEL – Vanmiddag is het Dr. Mansholtpark in Ter Apel op feestelijke en opvallende wijze geopend. Voorafgaand aan de officiële opening konden inwoners van Ter Apel bij het park een gratis noodpakket ophalen. Aan deze actie werd massaal gehoor gegeven: lange rijen auto’s stonden opgesteld bij het speciaal ingerichte uitgiftepunt.



De uitdeling vond plaats in het kader van de landelijke oproep van de overheid om huishoudens beter voor te bereiden op noodsituaties. Uit onderzoek van de gemeente Westerwolde blijkt dat veel inwoners van Ter Apel hierin nog onvoldoende zijn voorbereid. Daarom werd besloten de noodpakketten gratis beschikbaar te stellen en deze vanmiddag uit te delen. Door het tonen van een identiteitsbewijs of milieupas konden inwoners het pakket in ontvangst nemen. Ter plaatse waren deskundigen aanwezig om uitleg te geven over het gebruik en het belang van een noodpakket.



Ludieke actie De Kloosterwiekers

De actie was een initiatief van Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers, die bekendstaat om haar creatieve en ludieke acties. Zeker meer dan 60 inwoners maakten gebruik van de mogelijkheid om een noodpakket op te halen. Het pakket bestond onder meer uit opvallend oranje toiletpapier in de kleuren van De Kloosterwiekers, voorzien van een duidelijke uitleg over hoe in een noodsituatie zuinig met middelen kan worden omgegaan. De actie werd met veel humor ontvangen en zorgde voor de nodige lachende gezichten.



Feestelijke opening park

Na de uitdeling volgde de officiële opening van het Dr. Mansholtpark. Het openingswoord werd op ludieke wijze verzorgd door Zijne Excellentie, de Minister van Knoll’n en Boll’n, ‘De Grondwroeter’ Bernard Hazenberg. Vervolgens verrichtte wethouder Harm-Jan Kuper van de gemeente Westerwolde, samen met kinderen van onder andere Scouting, RSG, Middeleeuws Ter Apel en andere organisaties, de openingshandeling.



Na gezamenlijk aftellen werd de startknop bediend, waarna het zwarte doek voor het verharde evenemententerrein naar beneden viel. Tegelijkertijd werden confettikanonnen afgeschoten, wat zorgde voor een kleurrijk en feestelijk moment.



Heilige afsluiting

Tot slot verscheen Pater Pielecus om het terrein in te zegenen, althans, dat dachten velen. In plaats daarvan bleek zijn heilige ‘wijwater’ vooral bedoeld voor wethouder Kuper, de betrokken kinderen én het aanwezige publiek. Ook deze verrassing werd met veel gelach ontvangen.

Met de combinatie van een maatschappelijke boodschap, humor en een feestelijke opening kijkt Ter Apel terug op een geslaagde en bijzondere middag in het nieuwe Dr. Mansholtpark.

Tekst: André Dümmer

Foto’s: André Dümmer en Jan Bucking