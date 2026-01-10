Wollinghuizerweg weer begaanbaar

VLAGTWEDDE – Op de Wollinghuizerweg in Vlagtwedde werd vandaag hard gewerkt om de weg weer veilig te maken. De afgelopen dagen viel daar zo’n vijftien centimeter sneeuw.
Nu storm Goretti eindelijk is gaan liggen, konden lokale ondernemers aan de slag. Met een trekker en sneeuwschuiver werd de sneeuw van het wegdek geschoven en met de shovel het vastgevroren sneeuwijs van het wegdek gehaald. Dankzij deze gezamenlijke inzet is de weg weer goed begaanbaar.
Tekst en beelden: Aike Godlieb en Bé Eelsing