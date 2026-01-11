Chr. Mannenkoor Ailanthus in Zingend naar de Zondag

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 11 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG KOUD MET ZON | VANNACHT SNEEUW EN IJZEL

Het is vandaag een mooie en koude winterdag met veel zon en vanmiddag wat meer hoge bewolking, maar ook geheel bewolkte momenten. Na de minimumtemperaturen rond -11 stijgt het langzaam naar een maximum rond -2 en er staat vanmiddag een matige wind uit zuidoost tot zuid, windkracht 3 tot 4.

Die wind neemt vanavond nog wat toe en het raakt ook geheel bewolkt door de nadering van een sneeuw- en regenfront. In het begin van de nacht gaat het een tijdje sneeuwen, maar later in de nacht is er vooral wat ijzelvorming. De temperatuur is dan 0 tot +1, aan het begin van de nacht is dat nog -1 á -2. Dus er is later vannacht en morgenochtend veel gladheid op de weg. Later in de ochtend en morgenmiddag wordt dat minder want dan wordt het 2 of 3 graden en vooral ‘s ochtends valt er af en toe regen.

Dinsdagnacht is het ongeveer +1 en dan zijn er opklaringen met nog een enkele regenbui. Er is morgenavond en dinsdagnacht kans op gladheid door opvriezing. Dinsdag wordt het 5 of 6 graden maar meestal is het droog, woensdag is er veel meer kans op regen en ook dan wordt het een graad of 6. Het koudere weer lijkt later in de week ook niet 1-2-3 terug te keren.