Chr. Mannenkoor Ailanthus in Zingend naar de Zondag

STADSKANAAL – Op zaterdag 17 januari 2026 is er weer een uur “Zingend naar de Zondag” in de Poststraatkerk in Stadskanaal.
Het Christelijk Mannenkoor Ailanthus uit Wezep zal deze avond hun medewerking verlenen. Het mannenkoor is ontstaan uit een gelegenheidskoor. Op 1 maart 2010 is de vereniging officieel opgericht met als naam ‘Vereniging Ailanthus’.
Ailanthus is de Latijnse naam voor hemelboom; een krachtige boom die heel groot en hoog kan worden. Met het zingen hoopt het koor door te mogen dringen tot een ieder en misschien zelfs tot in de hemel. Het doel van het koor is zingend te evangeliseren en de naam van de Here God groot te maken. Sinds april 2023 is Marco Hoorn dirigent van het koor.
Natuurlijk zal er deze avond ook veel ruimte zijn voor samenzang, liederen uit diverse liedbundels, waaronder Johannes de Heer, Opwekking, Liedboek van de Kerken, etc, alles onder begeleiding van Sebastiaan Schippers. De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.
Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur) en is vrij toegankelijk.
De volgende keer Zingend naar de Zondag: 21 februari 2026 m.m.v. El Jakim uit Zuidwolde o.l.v. Harold Kooij.
www.zndz.nl
Bron: Antonia Meijer