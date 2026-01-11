Filmavond over oud Wildervank in Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum

WILDERVANK – Op vrijdag 23 januari om 19:00 organiseert het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum in Wildervank een leuke filmavond met als thema “Oud Wildervank”. Tijdens deze avond worden historische filmbeelden vertoond die een uniek inkijkje geven in het verleden van het dorp.
De geselecteerde films tonen het dagelijks leven, werk, gebouwen en gebeurtenissen van vroeger en brengen herinneringen tot leven. Voor veel bezoekers zal dit een herkenbare en nostalgische ervaring zijn; voor anderen een waardevolle kennismaking met de lokale geschiedenis van Wildervank.
De filmavond is bedoeld als een laagdrempelige culturele bijeenkomst waar ontmoeting, herinnering en erfgoed centraal staan. Na afloop is er ruimte om na te praten en herinneringen te delen.
Locatie: Torenstraat 108, Wildervank
De toegang is gratis.
Bron: Carlo Westmaas