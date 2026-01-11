Hulpdiensten rukken uit voor twee autobranden in Stadskanaal

STADSKANAAL – Vannacht zijn politie en brandweer uitgerukt voor twee autobranden in Stadskanaal.
Om iets na half één werd aan de Zwaluwhof/Leeuwerikhof in Stadskanaal een autobrand gemeld. De brand werd door buurtbewoners ontdekt. Ze hebben het vuur met sneeuw gedoofd. Bij aankomst van de brandweer was de brand uit. De voorruit van de auto was zwart geblakerd en het raam rechtsachter ingeslagen. Het is niet bekend of er iets uit de auto is gestolen. Naar verluidt heeft de politie sporen veiliggesteld. Waarschijnlijk is doordat buurtbewoners snel in actie kwamen erger voorkomen; de wagen stond vlakbij een woning.
Een uur later werd een tweede autobrand gemeld. Dit was op het Ghandiplein, bij de Albert Heijn. De brand werd door de politie geblust. De gealarmeerde brandweer hoefde niet weer in actie te komen. Dezelfde auto werd drie kwartier later nogmaals door de politie geblust.
Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de branden gedaan.
Bron: 112regioflits
Foto’s: 112stadskanaal