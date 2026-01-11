IJsbaan Bellingwolde gaat ook open

BELLINGWOLDE – Ook de ijsbaan in Bellingwolde gaat open.
De ijsbaan Plan Oost in Bellingwolde gaat vanmiddag om twee uur open. De kwaliteit is niet optimaal omdat er sneeuw op de baan ligt, meldt de ijsvereniging op Facebook.
