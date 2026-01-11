DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Gisteren is tussen 14.00 en 22.00 uur op een parkeerplaats voor personeel aan de Röchtlingstraße in Haren het raam aan de passagierszijde van een geparkeerde BMW 5 ingeslagen. Voor zover bekend is er niets gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren via 05932 / 72100.
Rhede
Tussen vrijdag 18.00 en zaterdag 08.00 uur is aan de Ottostraße in Rhede met geweld een sigarettenautomaat opengebroken. De daders gingen er met de inhoud van de automaat vandoor. Over de hoogte van de schade is niets bekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg via 04961 / 9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland