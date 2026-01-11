Uitverkochte Bonte Avond De Bultruters zorgt voor volle zaal en veel lachsalvo’s in Roswinkel

ROSWINKEL – Gisterenavond vond de traditionele Bonte Avond van carnavalsvereniging De Bultruters plaats in Theaterboerderij De Noorderbak in Roswinkel. De belangstelling was groot: de kaarten waren in korte tijd uitverkocht en de zaal was tot de laatste stoel bezet.
De avond werd vakkundig en met veel humor aan elkaar gepraat door spreekstalmeester Jesper Soppe, die tevens het openingswoord verzorgde. Voorzitter Bert Bruins nam een bijzonder moment om bestuurslid en organisator Ilona Velema-Kuper in het zonnetje te zetten. Zij werd geprezen als één van de drijvende krachten achter het succesvolle theaterprogramma van de vereniging.
Het gevarieerde programma bestond uit een afwisseling van dans en toneel. De Dansmariekes van de Ienieminioren, Minioren, Junioren en Senioren zorgden voor energieke en kleurrijke optredens. Tussendoor brachten leden van De Bultruters diverse humoristische acts op de planken, waaronder Spreekbeurt, Op de bank, Het Bejaardenhuis, De Stamtafel, het muziekstuk Hallo en de voorstelling Prima Ballerina.
Een hoogtepunt van de avond was opnieuw de inmiddels alom bekende Final Après-ski. Met korte, hilarische meezing-muziekstukjes wist dit vaste onderdeel van het programma de zaal nog één keer volledig mee te krijgen.
De Bonte Avond bewees opnieuw dat De Bultruters een belangrijke rol spelen in het culturele en carnavaleske leven van Barnflair, Munnekemoer en Roswinkel en ver daarbuiten. Een avond vol plezier, humor en saamhorigheid die door het publiek zeer werd gewaardeerd.
André Dümmer