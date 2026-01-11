Van kattenliefde tot trimsalon: het verhaal van Nicky

NIEUWE PEKELA – Wie Nicky kent, weet één ding zeker: dieren spelen al haar hele leven een hoofdrol. Al van kinds af aan is ze gek op alles wat vier poten en een vacht heeft. Volgende week wordt ze 34 jaar, maar haar liefde voor dieren is door de jaren heen alleen maar gegroeid.

Tien jaar geleden begon Nicky met haar eigen Maine Coon cattery, Sentisious. De imposante katten met hun lange vacht en zachtaardige karakter trokken haar meteen aan. Naast het fokken ging ze ook shows lopen met haar katten. En wie wel eens op een kattenshow is geweest, weet: een goede verzorging is daarbij onmisbaar. Dat was voor Nicky het moment om zich verder te verdiepen in vachtverzorging en een trimopleiding te volgen.

Met ruimte genoeg rondom huis ontstond het idee voor een eigen trimsalon. Geen standaard salon, maar een fijne, rustige plek waar dieren zich op hun gemak kunnen voelen. Zo werd Nicky’s Petscreations werkelijkheid, dat in december 2025 de deuren opende aan de Dokter Harm Brouwerstraat in Nieuwe Pekela.

De ervaring die Nicky meebrengt, gaat overigens veel verder terug. Al 18 jaar heeft ze honden, die ze grotendeels zelf verzorgt. Honden van vrienden kwamen daar vanzelf bij. Wassen, föhnen en knippen zijn haar dus niet vreemd. Dat is ook niet zo gek: tien jaar lang had ze in het westen haar eigen kapsalon voor mensen. De overstap van mensenhaar naar dierenvacht bleek verrassend logisch, al geeft ze eerlijk toe dat echte showpoedels nog een vak apart zijn.

Wat Nicky belangrijk vindt, is dat dieren – vooral katten – op jonge leeftijd al wennen aan verzorging. Kittens met veel vacht hebben daar later enorm profijt van. Het maakt trimsalonbezoek een stuk minder stressvol. Want hoewel veel mensen denken dat katten zichzelf prima schoonhouden, laat de praktijk iets anders zien. Tijdens het wassen komt er vaak flink wat vuil en losse, dode vacht vrij. Regelmatige verzorging is dus zeker geen overbodige luxe.

Daarnaast trimt Nicky ook katten die door ouderdom of medische klachten hun vacht niet meer goed kunnen onderhouden. Klitten en vilt kunnen pijnlijk zijn en ongemak veroorzaken. Door hier zorgvuldig en rustig mee om te gaan, probeert ze het dier echt te helpen.

In de salon staat een prettige ervaring centraal. Geen haast, maar aandacht, rust, kalmerende geurtjes en af en toe een lekkere snack. Alles om het trimmen zo ontspannen mogelijk te laten verlopen.

Met haar trimsalon, haar cattery en jarenlange ervaring laat Nicky zien dat dierenliefde verder gaat dan alleen knuffelen. Het draait om begrijpen, verzorgen en respect hebben voor elk dier – van kitten tot senior kat, en van pup tot volwassen hond.