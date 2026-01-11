Vannacht en morgen ijzel; dit zijn de maatregelen

Vanaf vanavond laat/vannacht wordt gladheid door ijzel verwacht. Hiervoor geldt tot morgenochtend 10 uur code oranje.
Vervoer
Qbuzz past morgenochtend de dienstregelingen in Friesland, Groningen en Drenthe aan vanwege de verwachte ijzel. In Friesland rijden bussen niet uit tot minstens 10.00 uur. In Groningen-Drenthe blijven bussen tot minimaal 12.00 uur stil en volgt om 10.00 uur een update.
De treinen rijden met een aangepaste dienstregeling.
Afsluitingen van wegen worden bekend gemaakt via www.provinciegroningen.nl en www.rwsverkeersinfo.nl
Scholen
De basisscholen die onder SOOOG Oldambt vallen starten om 10.00 uur
OBS Plaggenborg start om 10.00 uur
De scholen van het Dollard College starten om 11.00 uur
Noorderpoort om 12.00 uur
Ubbo Emmius om 11.00 uur
Winkler Prins opent om 10.15 uur en vanaf het 4e lesuur volgen ze het reguliere rooster.
Bij RSG Ter Apel vervallen de eerste drie lesuren. Uiterlijk om 9:00 uur morgenochtend beslissen ze wat ze met de rest van de lessen gaan doen.
Hanze Hogeschool: maandag tot 13:30 uur geen tentamens, lessen en werkzaamheden op locatie, met uitzondering van het tentamen Accountancy, die start om 13.00 uur. Klik HIER voor info
RUG: Maandag 12 januari vervallen de tentamens tot 14.00 uur
Gesloten/afgelast
Sporthal in MFC De Binding is maandag vanwege veel sneeuw op het dak gesloten. Het vitaliteitsprogramma start een week later.
Géén afspraken op consultatiebureaus. Ze zijn tot 13.00 uur gesloten.
De bibliotheken van Biblionet zijn maandagochtend 12 januari gesloten. Als het weer het toelaat, gaan de bibliotheken maandagmiddag wel open.
Gemeentehuis, BRP Straat en zwembad de Barlage gemeente Westerwolde tot 10.00 uur gesloten.
Zorg
De locaties van de Ommelander Ziekenhuisgroep in Scheemda, Delfzijl, Winschoten en Groningen zijn open en behandelingen en operaties gaan door.
Vooralsnog gaat Certe haar normale dienstverlening aanbieden. Dat betekent dat hun locaties open gaan en ze alle routes rijden, zoals u van hen gewend bent. Update: In Groningen, Drenthe en Drachten start de reguliere dienstverlening maandag 12 januari om 10:00 uur. Dit betekent dat: spoedaanvragen nog dezelfde dag, op een later moment, worden uitgevoerd, de spreekuurlocaties in Groningen, Drenthe en Drachten vanaf 10:00 uur geopend zijn, alle afspraken vóór 10:00 uur komen te vervallen of worden verplaatst en alle thuisafnames vóór 10:00 uur vervallen.
De geplande zorg in het UMCG gaat maandag zoveel als mogelijk door. Dat betekent dat behandelingen en operaties doorgaan en de poliklinieken openblijven. Waar mogelijk proberen ze afspraken telefonisch of digitaal te doen.