Acoustic by Kate in KleinKunstTheater Holte

ONSTWEDDE, HOLTE – Op zondagmiddag 1 februari 2026 staat Acoustic by Kate op het podium van het KleinKunstTheater Holte. Met een indrukwekkende internationale muziekcarrière en een recent succesvolle comeback belooft het een bijzondere, intieme muzikale avond te worden.



Kate begon haar muzikale carrière al op 14-jarige leeftijd. Een jaar later was zij semiprofessioneel actief met optredens in Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittannië. Op haar 18e werd zij professioneel zangeres. Tot en met 2017 werkte zij als de helft van het duo AG and Kate, waarna een periode volgde waarin muziek op een lager pitje kwam te staan vanwege intensieve zorgtaken binnen de familie.



Haar muzikale loopbaan bracht haar de wereld over. Kate toerde meer dan 50 keer door Groot-Brittannië, waaronder zes tournees op de Shetlandeilanden. Vanaf 1983 maakte zij maar liefst 34 tournees door de Verenigde Staten, in 22 verschillende staten, waarvan de helft zes maanden of langer duurde. Zij deelde het podium met talloze Engelse en Amerikaanse artiesten, zowel in Europa als in Amerika.



Hoogtepunten uit haar carrière zijn optredens op het International Festival of Country Music in de Wembley Arena (1982 en 1983), de Country Music Association in Nashville (1985) en meerdere optredens in de jaren ’90 in de legendarische Grand Ole Opry in Nashville. Ook was zij te zien op grote Bluegrass Festivals in onder andere West Virginia en Oklahoma.

Een bijzonder hoofdstuk in haar loopbaan vormen de tournees in gevangenissen in Engeland en de Verenigde Staten, inclusief optredens voor gevangenen op Death Row. De Mountain Dulcimers die Kate bespeelt – een viersnarig instrument uit de Appalachen – zijn zelfs gebouwd door een gevangene uit West Virginia.

In Nederland werkte Kate samen met onder anderen Kelvin Henderson, Brian Golbey en Keith Manifold, en met Amerikaanse grootheden als George Hamilton IV, The Del McCoury Band, Patsy Montana, Red Rector en Don Stover. Door de jaren heen verschenen haar opnamen op 3 EP’s, meer dan 20 cassettes, 15 LP’s en 20 CD’s. Naast het optreden verzorgde zij ook het management en de administratie; na ruim 7.000 optredens en meer dan 1.000.000 afgelegde kilometers hield zij op met tellen.

Vanaf 2003 presenteerde Kate samen met haar toenmalige partner een wekelijks radioprogramma in de Verenigde Staten. In september 2022 stopte zij, na de 1000ste uitzending, vanwege een burn-out en stemproblemen. Inmiddels gaat het weer beter met haar gezondheid en pakte zij de muziek opnieuw op met een succesvol comebackconcert op 15 september 2024.

In Holte brengt Kate een nieuw programma met liedjes van onder anderen Kate & Anna McGarrigle, Gordon Lightfoot, Buffy Sainte-Marie, Pete Seeger, Beth Nielsen Chapman en Allan Taylor. Zij begeleidt zichzelf op gitaar, vijf-snarige banjo en Mountain Dulcimer en wordt daarbij ondersteund door Moos Roovers op gitaar.



Praktische informatie:

KleinKunstTheater Holte, Holte 58, 9591 VR Onstwedde

Datum: 1 februari 2026

Aanvang: 15.00 uur

Meer info: www.kleinkunsttheaterholte.nl en https://www.kateacousticmusician.nl/

