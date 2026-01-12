D66 Stadskanaal: geef inwoners echte invloed met Oost-Groningse Burgerroad

STADSKANAAL – D66 Stadskanaal wil dat inwoners van Oost-Groningen meer invloed krijgen op hun omgeving. Daarom dient fractievoorzitter en lijsttrekker Thom Berends een initiatiefvoorstel in voor de Oost-Groningse Burgerroad, aangevuld met tijdelijke burgerfora. Inwoners bepalen daarin zélf welke onderwerpen op tafel komen en houden toezicht op wat er met hun voorstellen gebeurt.



Het vertrouwen in de politiek en overheid is laag, de afstand tussen bestuur en inwoners groot en de opkomst bij verkiezingen blijft achter. Dat is slecht voor het functioneren van de lokale overheid. Maar juist Oost-Groningen kent een sterke traditie van zelforganisatie, gemeenschapszin en vrijwilligerswerk. Die energie moet weer gevonden én benut worden, vindt D66.



De voorgestelde burgerraad bestaat uit 36 gelote inwoners uit de regio, een representatieve afspiegeling van de bevolking. Jaarlijks wisselt een derde van de leden. Daarnaast komen er burgerfora: tijdelijke groepen van 50 inwoners die zich verdiepen in één concreet maatschappelijk vraagstuk en met voorstellen komen.



Berends noemt het voorstel een noodzakelijke volgende stap:

“We vragen inwoners vaak om mee te praten, maar uiteindelijk houden wij als politiek de touwtjes in handen. Als we vertrouwen willen terugwinnen, moeten we durven loslaten. Een burgerraad geeft inwoners niet alleen een stem, maar ook echte invloed.”



Het initiatief is nadrukkelijk regionaal bedoeld. D66 pleit voor samenwerking tussen Stadskanaal, Oldambt, Veendam, Pekela en Westerwolde. Alleen op die schaal is een burgerraad volgens de partij goed uitvoerbaar en betaalbaar.



De D66-fracties van Oldambt en Veendam steunen het voorstel. Fractievoorzitter Hanneke Schoenmaker: “Dit is een belangrijke en goede stap om inwoners daadwerkelijk te betrekken bij planvorming. Te vaak is het nog zo dat participatie in de praktijk niet meer inhoudt dan een avond luisteren naar inwoners, terwijl de plannen eigenlijk al zijn gemaakt.”



In Westerwolde staat D66-lijsttrekker Eize Hoomoedt volledig achter dit voorstel: “Door inwoners structureel te betrekken bij besluitvorming maken we de lokale democratie sterker en zorgen we voor meer draagvlak en betere keuzes.”



Het voorstel wordt de komende periode besproken in de gemeenteraad van Stadskanaal.

Bron: D66 Stadskanaal