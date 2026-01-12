Debby Seubers nieuwe manager Dierenambulance Groningen

GRONINGEN – Debby Seubers is door het bestuur van stichting Dierenambulance Groningen benoemd tot manager van de organisatie. Debby is ruim twintig jaar actief binnen de organisatie en vervulde het afgelopen jaar al de rol van waarnemend manager.
Bestuurslid Truus Koning: “We kennen Debby, weten wat ze kan en hebben er alle vertrouwen in dat ze de onze stichting verder kan helpen. We zijn dan ook erg blij dat ze besloten heeft deze functie op zich te nemen”. Debby is erg blij met haar benoeming: “Voor mij komt een langgekoesterde wens en ambitie uit, dit wilde ik heel graag”.
De aanstelling wordt breed gedragen binnen de organisatie. Vrijwilligers en medewerkers zijn verheugd dat Debby, die de Dierenambulance van binnenuit kent, nu definitief het leiderschap op zich neemt. Haar ervaring, betrokkenheid en kennis van de dagelijkse praktijk vormen een stevige basis voor de volgende fase van de organisatie.
Debby barst van de ideeën en energie om de Dierenambulance Groningen verder te brengen. Haar focus ligt op het nog efficiënter organiseren van de hulpverlening, met blijvende aandacht voor de mensen die dit mogelijk maken: de vrijwilligers. Daarbij staat één doel centraal: optimale zorg voor dieren in nood.
Met deze benoeming kiest de Dierenambulance Groningen voor continuïteit én vernieuwing, gedragen door iemand met een groot hart voor dieren en oog voor de kracht van de organisatie.
Bron: Dierenambulance Groningen