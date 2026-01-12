Hilarisch cabaretduo Beth & Flo in vanBeresteyn

VEENDAM – Op zaterdag 17 januari 2026 verwelkomt theater vanBeresteyn het muzikale cabaretduo Beth & Flo met hun nieuwe voorstelling Zoveel Meer. In deze try-out nemen pianistes Claudette Verhulst en Elsbet Remijn het publiek mee in een wervelende wereld waarin virtuoos pianospel, sprankelende liedjes en absurdistische humor samensmelten.
Beth & Flo zijn klassiek geschoold aan het conservatorium en beheersen het grote repertoire: Beethoven, Scriabin en Bach. Maar wat ís kunst eigenlijk? Is dat een sonate met eerbied gespeeld, of juist een vleugel vol spijkertjes en een piano gevuld met pingpongballen? In Zoveel Meer stellen Beth & Flo deze vraag met speelse ernst en muzikale bravoure.
Hoewel ze zijn ingewijd in de ‘grote kunst’ van de klassieke muziek, maken Beth & Flo tegenwoordig ‘kleinkunst’. Een term die zij met liefde onderuit halen. Want hun voorstelling biedt juist méér: meer cabaret, meer klassieke muziek en vooral veel meer Beth & Flo. Het resultaat is een verrassende, intelligente en onweerstaanbaar grappige avond, waarin niets is wat het lijkt en muziek voortdurend nieuwe vormen aanneemt.
Datum: Zaterdag 17 januari 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
