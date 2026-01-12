Inloopbijeenkomst over isolatiesubsidie voor Musselkanaal en Cereswijk

MUSSELKANAAL – Huiseigenaren in Musselkanaal en Cereswijk zijn dinsdagavond 13 januari uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over het aanvragen van de isolatiesubsidie van Nij Begun. Vanaf 18:30 uur kunnen bezoekers binnenlopen in De Gelegenheid, Kruisstraat 1 in Musselkanaal. Om 19:00 uur, 19.45 uur en 20:30 uur geeft Bureau voor Verduurzamen presentaties over de subsidiemogelijkheden. De subsidie vergoedt 50% van de kosten voor isolatiemaatregelen, tot maximaal € 20.000,-. In sommige situaties kan dit oplopen tot € 40.000,-.
Tijdens de avond horen woningeigenaren hoe ze subsidie kunnen aanvragen om een woning van voor 2012 beter te isoleren en ventileren. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe dit werkt en welke hulp beschikbaar is. Medewerkers van Bureau voor Verduurzamen beantwoorden vragen en het is mogelijk afspraken te maken voor persoonlijk advies. Daarnaast geeft de gemeente Stadskanaal informatie over
aanvullende subsidiemogelijkheden. De inloopbijeenkomst duurt tot 21.30 uur.
Subsidie voor lagere energiekosten en een gezonder huis
Goed isoleren en ventileren zorgt voor een lagere energierekening en een comfortabel en gezond huis. Met de isolatieaanpak van Nij Begun kunnen woningeigenaren tot juni 2035 hun woning verbeteren.
Andere wijken en dorpen volgen
Stapsgewijs komen alle wijken en dorpen in Stadskanaal, per postcodegebied, aan de beurt om de isolatiesubsidie van Nij Begun aan te vragen. Een overzicht hiervan staat op de website van de gemeente.
Bron: Gemeente Stadskanaal