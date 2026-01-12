DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Gisteren is tussen 13.00 en 16.30 uur ter hoogte van de Moorstraße 42 in Papenburg een grijze Toyota Yaris aangereden. De dader is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg via 04961 / 9260.
Haren
Tussen vrijdag en vanmorgen is bij de Maximilianschule aan de Schulstraße in Haren ingebroken. Er is een geringe hoeveelheid geld gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren 05932 – 72100.
Tussen woensdag en vrijdag is aan de Rütenbrocker Straße/hoek Brinkerweg een verkeersbord aangereden De dader is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren 05932 – 72100.
Meppen
Tussen 7.30 en 11.00 uur zijn op de kruising Rühlerfeld / Süd-Nord-Straße in Meppen tijdens het afslaan door een weggebruiker twee verkeerslichten en een verkeersbord aangereden. De dader is doorgereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931 / 9490.
Dörpen
Gisteravond is rond kwart over negen aan de Wittefehnstraße in Dörpen een garage in brand geraakt. Het vuur sloeg over naar het dak van een aangrenzende woning. De bewoners waren ten tijde van de brand niet thuis. De brand werd door getuigen, die achterop het erg rook en vonken zagen, gemeld. Het vuur werd door de brandweer van Dörpen, Surwold en Kluse geblust. De brandweer heeft een hond uit de woning gered. De woning is op dit moment onbewoonbaar. De schade wordt op 250.000 euro geschat. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland