Met Staatsbosbeheer op zoek naar de mysterieuze bosuil in Ter Apel

TER APEL – Wie altijd al ’s avonds door een afgesloten bos heeft willen wandelen, krijgt op vrijdag 16 januari die kans. Staatsbosbeheer organiseert dan een nachtelijke excursie door de eeuwenoude bossen van Ter Apel, waarbij deelnemers op zoek gaan naar de bosuil.
De Ter Apelerbossen behoren tot de meest karakteristieke natuurgebieden van Westerwolde. Overdag al indrukwekkend, maar na zonsondergang krijgen ze een heel ander karakter: stil, donker en vol verborgen leven. Normaal gesproken is het bos in de avonduren niet toegankelijk voor publiek, maar tijdens deze excursie mogen bezoekers even te gast zijn in het leefgebied van de bosuil.
De bosuil is te herkennen aan zijn kenmerkende roep, waarmee paartjes hun vaak jarenlange band bevestigen. Tijdens de wandeling vertelt een gids van Staatsbosbeheer over dit bijzondere nachtdier, de natuur in de winter en alles wat onderweg wordt waargenomen.
“Uilen zijn prachtige vogels met een mysterieus imago,” vertelt boswachter Margot Meendering. “Hoe bijzonder is het om in het donkere bos te lopen en hun roep boven je hoofd te horen?”
Praktische informatie
Datum: Vrijdag 16 januari 2026
Tijd: 19.00 uur
Startpunt: Ter Apel, Hotel Boschhuis
Aanmelden: https://www.staatsbosbeheer.nl/bosuilenterapel
Tip: Draag stevige schoenen, warme kleding en neem een zaklamp mee voor de terugweg.
De bosuilenexcursie is geschikt voor iedereen die houdt van natuur, rust en mooie verhalen. Wie de winterse magie van de Ter Apelerbossen zelf wil ervaren, wordt uitgenodigd om mee te wandelen.
Bron: Staatsbosbeheer