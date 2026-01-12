N33 bij Gieten afgesloten

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 12 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANOCHTEND ERG GLAD | VOORLOPIG BOVEN NUL

Vanochtend is het erg glad op de straat door ijzel en aanvriezende regen en de temperatuur ligt rond +1. De kou van dit weekend wordt vandaag ook verdreven want vanmiddag wordt het ongeveer 3 graden en de komende dagen ligt de middagtemperatuur rond 6 graden. Het is vanmiddag tijdelijk droger, later in de middag en vanavond is er weer meer kans op wat regen. Er staat vandaag een matige wind uit het zuiden.

Maar vannacht kan het toch nog glad worden want er zijn dan een paar opklaringen en het is ongeveer +2, maar zit nog vorst in de grond. Veel weggedeelten zullen daardoor bevriezen. Morgen wordt het 5 of 6 graden en het is lang droog, later op de dag is er weer kans op wat regen.

Na morgen is het wisselvallig met ’s nachts 1 tot 4 graden en overdag 4 tot 7 graden. Af en toe valt er wat regen maar bijvoorbeeld woensdag zijn er ook opklaringen. De kou van afgelopen weekend komt voorlopig niet terug.