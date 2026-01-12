N33 bij Gieten afgesloten

N33 GIETEN – De N33 is bij de rotonde Gieten afgesloten.
Rijkswaterstaat heeft de rotonde bij Gieten afgezet. Daar zijn vanmorgen meerdere auto’s op elkaar gebotst, waarbij één over de kop is geslagen. Over gewonden is nog niets bekend.
Er zijn vannacht en vanmorgen zo’n 30 ongevallen gebeurd meldt Rijkswaterstaat. Het gaat met name om auto’s die van de weg afgleden. Op de A7 belandden ter hoogte van Hoogezand drie auto’s in de middenberm. Tijdens de hulpverlening botste een auto tegen een auto van Rijkswaterstaat.
Bij Appingedam belandde een auto in de sloot langs de N33 en aan De Knijpe bij Zuidlaarderveen sloeg een auto over de kop.
Bron: RTV Noord