Nieuwe ronde Vitaliteitstraject bij Sportcentrum Zempo van start op 15 januari

OUDE PEKELA – Vanaf 15 januari start Sportcentrum Zempo weer met een nieuwe ronde van het succesvolle Vitaliteitstraject. Een programma waarin niets moet en alles mag, en dat al geruime tijd met veel succes wordt aangeboden binnen de gemeente Pekela. Het project is zelfs bekroond en maakt onderdeel uit van de Breedtesportprijs.
Tijdens dit 10-weekse traject ga je aan de slag met je vitaliteit onder begeleiding van een professioneel en multidisciplinair team bestaande uit een personal trainer, voedingsdeskundige, gewichtsconsulent en sportvoedingsdeskundige. Samen werken jullie aan een gezondere leefstijl die past bij jouw dagelijkse leven.
Deelnemers ontvangen een persoonlijk voedingsprogramma met handige boodschappenlijstjes, leren slimme en bewuste keuzes maken en stemmen hun voedingspatroon af op hun dagelijkse activiteiten. Alles is praktisch, haalbaar en afgestemd op jouw leven.
De begeleide sportlessen vinden plaats op:
Donderdag van 19:00 tot 20:00 uur
Zaterdag van 09:00 tot 10:00 uur
De lessen variëren van circuittrainingen op de mat tot trainingen in de fitnessruimte. Gedurende het hele traject ontvang je persoonlijke begeleiding en praktische tips tijdens het sporten. Bovendien mag je zo vaak gebruikmaken van de fitness als je wilt.
Bij aanmelding ontvang je een leuke attentie.
Lijkt het jou leuk om samen in een groep te sporten onder professionele begeleiding? Wil je fitter worden of heb je net dat extra duwtje in de rug nodig om te starten? Meld je dan aan via info@zempo.eu
Aanmelden kan gedurende het traject.
Bron: Zempo