Opluchting in Winschoten nu sneeuw en gladheid verdwijnen

WINSCHOTEN – Na dagen van sneeuw en gladheid klinkt in Winschoten vooral opluchting. Meerdere inwoners geven aan blij te zijn dat de winterse omstandigheden langzaam verdwijnen. Met name voor ouderen en mensen die minder goed ter been zijn, zorgde de gladheid voor spanning en ongemak.
Een bewoonster vertelt dat de sneeuw voor haar geen plezier was. “Ik vind het wel goed dat het weg is, want ik ben gevallen in de sneeuw. Daarom vond ik de sneeuw niet zo leuk. Ik heb een versleten heup en twee versleten knieën. Dan is het niet fijn als je valt.” Volgens haar maakte de gladheid dagelijkse bezigheden onnodig risicovol.
Ook anderen kijken uit naar het verdwijnen van sneeuw en ijzel. “Ik hoop dat wanneer ik morgen uit bed kom, al het sneeuw weg is,” zegt een inwoner. “Voor kinderen is het hartstikke leuk, ik ben zelf ook kind geweest, maar voor mij hoeft het niet. Ik ben meer een zomermens. Al dat ijzel en sneeuw mag van mij weg.”
Malou Vos