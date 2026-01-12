Theater in De Ontmoeting Scheemda

SCHEEMDA – Verhalenverteller Kees Posthumus en multimuzikant Henk van Glabbeek spelen op zondag 18 januari hun voorstelling ‘GELOOF EN EEN HOOP ZONNEPANELEN’ in het kerkgebouw De Ontmoeting in Scheemda.
In een afwisselende, vrolijke voorstelling vol verhalen en liedjes wordt de schepping gevierd, zorgen over de schepping gedeeld en onderzocht hoe wij ons kunnen inzetten voor een duurzame toekomst.
Kees Posthumus schreef het boek ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’ in opdracht van GroeneKerken, waar zo’n vierhonderd kerken bij zijn aangesloten.
Henk van Glabbeek bespeelt diverse oosterse instrumenten, zoals tar, ney en duduk.
De voorstelling begint om 15.30 uur en duurt ca. vijf kwartier. Er wordt een vrije gift als bijdrage gevraagd.
Het adres van De Ontmoeting is Kerklaan 32 9679 AE in Scheemda.
Organisatie: Commissie Bezinning & Cultuur i.s.m. de werkgroep Groene Kerk van de Protestantse Gemeente Oost-Groningen.
Bron: Geesje Koers