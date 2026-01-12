Vrijdagavond 16 januari vierde klaverjasavond van het seizoen bij v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Vrijdagavond 16 januari vindt de eerstvolgende klaverjasavond van het seizoen 2025 / 2026 binnen de v.v. Westerwolde plaats. De kaartavond begint om 19.30 uur in de kantine van de vereniging op sportpark De Barlage. Deze kaartavond is de vierde in een reeks van zeven speelavonden van oktober t/m april.
In principe kan iedereen aan deze kaartavonden deelnemen, wel of geen lid van de v.v. Westerwolde. Aan het eind van de avond gaat iedere deelnemer met een vleesprijs naar huis.
Om in aanmerking te komen voor het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde moet men vijf van de zeven keer hebben meegedaan. Bij meer deelnames wordt (worden) de laagste score(s) weggestreept. Uiteraard kan men ook los van dit kampioenschap deelnemen aan een enkele klaverjasavond, zoals dus ook komende vrijdagavond.
De activiteitencommissie hoopt er vrijdagavond a.s. weer een leuke en gezellige klaverjasavond van te maken. U bent van harte welkom en wie weet wordt het recordaantal deelnemers van 37 in december jl. geëvenaard of overtroffen.
Bron: HJ Pleiter