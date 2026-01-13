KANAALSTREEK – Acht kerken uit de Kanaalstreek nodigen u uit om mee te bidden in de Week van Gebed
Al meer dan 35 jaar doen de kerken in de Kanaalstreek mee met de landelijke Week van Gebed.
Ook dit jaar zullen er in de week van 18 t/m 25 januari acht kerken hun deuren openzetten om samen met elkaar te bidden met als thema, “Één van Geest” uit Efeziërs 4 vers 1 -13.
Samen bidden voor eenheid, samen bidden voor mensen die eenzaam zijn en hoe wij als kerken er voor deze mensen kunnen zijn, samen bidden voor de kerken in de Kanaalstreek dat ze samen optrekken.
De kerken nodigen u van harte uit om een van deze avonden te bezoeken.
Alle avonden zijn van 19.30 t/m 20.30 uur.
En na afloop wordt u van harte uitgenodigd om samen onder het genot van een kop koffie na te praten.
In de volgende kerken bent u welkom:
Zondag 18 januari: NGK en CGK, Musselweg 66, Mussel.
Maandag 19 januari: Pinkstergemeente, Irenelaan 23, Stadskanaal.
Dinsdag 20 januari: Evangelische Gemeente Stadskanaal, Veilingspad 1 Stadskanaal.
Woensdag 21 januari: Baptisten Gemeente Nieuw Buinen, Dwarsdiep 9, Nieuw Buinen.
Donderdag 22 januari: Baptisten Gemeente Stadskanaal Zuid, De Wilgen 1, Stadskanaal.
Vrijdag 23 januari: Baptisten Gemeente Stadskanaal Noord, Handelsstraat 8, Stadskanaal.
Zaterdag 24 januari: RK Parochie Heilig Kruis, locatie Musselkanaal, Sluisstraat 77, Musselkanaal.
Zondag 25 januari: NCGK de Lichtbron, Navolaan 28, Stadskanaal.