Badminton weer feestelijk gestart

TER APEL – Bij BC Pegasus is het badmintonnen feestelijk gestart.
De activiteitencommissie van BC Pegasus Ter Apel heeft goed haar best gedaan om het tweede gedeelte van het speelseizoen feestelijk af te trappen vorige week. Er waren grappige badminton alternatieven te doen, zoals zittend badminton en blind badminton.
Vanaf deze week wordt er weer normaal badminton gespeeld. Heeft u zin om te komen kijken of mee te spelen. U bent van harte welkom. Meer informatie over de vereniging kunt u vinden op de website: Badmintonvereniging Pegasus – Ter Apel 1974.
Bron: Bert-Jan Bouwman
Foto’s: Johan Viswat