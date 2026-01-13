Concert Jan Henk de Groot in de Semsstraatkerk

STADSKANAAL – Op zaterdag 24 januari verzorgt Jan Henk de Groot een concert in de Semsstraatkerk aanvang 20.00 uur.
Jan Henk de Groot is een bekende Groningse troubadour, bekend van nummers als Mamme van Michel, Kielsterachterweg en Noar Stad. Hij weet zowel kleine als grote levensthema’s op een authentieke en herkenbare manier in zijn muziek te verwerken. Zijn albums Weerom en De Wolf is trug wonnen de DvhN streektaalprijs, gevolgd door succesvolle theatertours, zowel solo als met Edwin Jongedijk en Alex Vissering.
Ook zijn album Fiene verraste met een nieuwe elektronische sound, geproduceerd door Harmen Ridderbos, en kreeg lovende recensies, waaronder vijf sterren van Louis van Kelckhoven en hoge waarderingen van Heaven Magazine en Dagblad van het Noorden. Frits Spits noemde De Wolf is trug ‘ongelofelijk goed’.
Reserveren via info@semsstraatkerk.nl
Bron: Grieta Vosselaar