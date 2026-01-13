De diva van de fado komt naar vanBeresteyn

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 13 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS NOG REGEN | MORGEN OPKLARINGEN

Het is nog steeeds bewolkt en nevelig en er kan vanochtend wat motregen vallen, maar de meeste tijd is het nog droog en de temperatuur is gestegen tot ca. 5 graden. Vanmiddag is er eerst maar weinig verandering maar later vanmiddag en vanavond valt er af en toe regen. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 7 graden en er staat vandaag een zwakke tot matige zuidelijke wind.

Vannacht draait de wind naar het westen en dan wordt het tamelijk regenachtig bij temperaturen rond 4 graden. Er kan ongeveer 5 mm aan regen vallen maar morgenochtend is die regen al voorbij en met die westenwind komen er morgen ook opklaringen naar ons toe. Middagtemperatuur morgen en dus een ander weertype.

Maar dat is van korte duur want donderdag is het weer bewolkt met af en toe wat regen. Vrijdag valt er nog een bui maar dan is er ook wat zon, in het volgende weekend zijn er zonnige perioden en dan wordt het langzaam weer wat kouder.