De diva van de fado komt naar vanBeresteyn

VEENDAM – Op zondag 18 januari 2026 staat theater vanBeresteyn in het teken van de Portugese fado met een optreden van Maria de Fátima, één van de meest authentieke en geliefde stemmen binnen het genre.
In haar voorstelling Fado para Sempre bezingt Maria het verlangen, de pijn en de heimwee van de Portugese ziel. Dit doet ze intens, puur en recht uit het hart.
Maria de Fátima is een ware grande dame van de fado. Al meer dan vijftig jaar draagt zij dit muzikale erfgoed uit. Haar carrière begon vroeg: in 1974, slechts twaalf jaar oud, won zij de prestigieuze zangcompetitie Á Grande Noite do Fado in Lissabon. Geboren en getogen in de volkswijk Boavista zong zij later zij aan zij met iconen als Amália Rodrigues, Tony de Matos en Camané. In 2016 werd haar grote betekenis voor de Portugese cultuur bekroond met de onderscheiding Ordem do Infante D. Henrique.
In Fado para Sempre brengt Maria de Fátima een ontroerende ode aan het leven, dat niet altijd eenvoudig is. Haar stem vertelt verhalen van gemis en hoop, van liefde en verlies. Het Haarlems Dagblad omschreef haar als:
“Warm, bereikbaar en vol hartstocht. Haar uithalen zijn prachtig. Goed getimed, niet over de top en vol passie.”
Die kwaliteiten zijn aanstaande zondagmiddag volop hoorbaar. Slechts weinigen weten het diepe verlangen en de melancholie van de fado zo overtuigend en emotioneel over te brengen als Maria de Fátima. Een optreden dat raakt en nog lang blijft nazinderen.
Datum: Zondag 18 januari 2026
Aanvang: 15.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn