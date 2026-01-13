SELLINGEN – De Sprankelgroep speelt dit seizoen “As ik hier druk” voor u, een klucht in drie bedrijven door Henk Roede.
Hans en Annie wonen nog zelfstandig mor hebbn langzoamaan wat extra zorg neudig. Vandoag de dag goit dat noit zo makkelk… ’t wordt te duur zeggn de hoge heren… Om de kosten wat te drukkn gooien ze het doarom bie zorginstelling “Thuus in eigen huus” over oin andere boeg en komt “Zorgbot 2.0” proef draain bie t echtpoar.
Woar goit dit hin?
Bent u nieuwsgierig geworden?
Kaarten zijn vanaf nu te bestellen bij Renate Fennema 0655726972 en b.g.g. Petra Niemeijer 0640331031
Speeldata
6 februari
13 februari
14 februari
6 maart
7 maart
Plaats: De Sprankel Sellingen
Aanvang 19.30 uur (zaal open om 18.45 uur)
Bron: Regina Schuitema, secretaris Toneelvereniging ” De Sprankelgroep”