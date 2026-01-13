Gemeente Westerwolde: kijk voor de juiste inzameldagen op de Omrin Afvalapp of digitale afvalkalender

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – De laatste paar dagen was er onduidelijkheid over de ophaaldagen van het afval door Omrin.

Wij deden navraag bij de gemeente Westerwolde:

De juiste inzameldagen en welke container wordt geleegd, is te vinden in de Omrin Afvalapp of op de digitale afvalkalender. Deze informatie is actueel en betrouwbaar.

Werkwijze deze week:

  • Gisteren is de grijze route van vorige week woensdag ingehaald.
  • Vandaag wordt de route van vorige week donderdag gereden.
  • Morgen volgt de route van vorige week vrijdag.

Bron: Gemeente Westerwolde

