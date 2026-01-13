Gemeente Westerwolde: kijk voor de juiste inzameldagen op de Omrin Afvalapp of digitale afvalkalender

WESTERWOLDE – De laatste paar dagen was er onduidelijkheid over de ophaaldagen van het afval door Omrin.
Wij deden navraag bij de gemeente Westerwolde:
De juiste inzameldagen en welke container wordt geleegd, is te vinden in de Omrin Afvalapp of op de digitale afvalkalender. Deze informatie is actueel en betrouwbaar.
Werkwijze deze week:
- Gisteren is de grijze route van vorige week woensdag ingehaald.
- Vandaag wordt de route van vorige week donderdag gereden.
- Morgen volgt de route van vorige week vrijdag.
Bron: Gemeente Westerwolde