Grote Hobby- en Verzamelbeurs in d’ Ekkelkaamp Onstwedde

ONSTWEDDE – Tientallen hobbyisten en verzamelaars uit Onstwedde en wijde omtrek presenteren zich 7 februari op de grote Hobby- en Verzamelbeurs in gebouw d’ Ekkelkaamp in Onstwedde.
Zaterdag 7 februari a.s. is er voor de 14e keer een verzamel- en hobbybeurs in het gebouw de Ekkelkamp in Onstwedde. De zaal is weer gevuld met verzamelaars en hobbyisten die hun verzamelingen lieten zien en of verhandelden.
Een publiekstrekker is de maquette van staal/metaal van Henk Tipker die op schaal de koeienstal/schuur van de familie Migchels heeft na gebouwd in detail tot aan de verlichting en deurklinken. Een hobby waar Henk Tipker ruim 14 jaren aan heeft gewerkt.
De belangstellenden kunnen weer genieten van deze beurs, maar ook de standhouders kijken uit naar deze dag. Ook de organisatie, bestaande uit: Hessel Troost, Harm Lutjeboer en Jacco Pranger, kijkt uit naar deze dag, die mede mogelijk gemaakt door de vele sponsoren en het kosters echtpaar Wubs van de Ekkelkamp.
De beurs is van 10.00 tot 16.00 uur.
Bron: Jacco Pranger