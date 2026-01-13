Kinderen bereiden gezonde hapjes voor ouderen tijdens Appeltje Eitje-campagne

NIEUWE PEKELA – In het kader van de campagne Appeltje Eitje maakten de kinderen van BSO De Flamingo’s (KidsFirst) maandag gezonde en smakelijke hapjes voor de bewoners van de Clockstede.
Wethouder Ellen van Klaveren opende de kookactiviteit om 15.00 uur met een openingswoord en hielp de kinderen bij het bereiden van de hapjes. De recepten kwamen uit het boekje Appeltje Eitje, dat bekendstaat om zijn eenvoudige en gezonde gerechten. Deze activiteit brengt niet alleen gezonde voeding onder de aandacht, maar creëert ook verbinding tussen generaties.
Na het bereiden van de gerechten genoten jong en oud samen van de hapjes.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela