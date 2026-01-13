DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Tussen zaterdag 21.00 en maandag 16.00 uur is bij een clubgebouw aan de An der Mühle in Haren ingebroken. De daders braken bij het gebouw binnen en doorzochten de ruimtes. Wat er is gestolen en hoe hoog de schade is, is niet bekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren 05932 – 72100.
Meppen
Om 15.10 uur gistermiddag is op de Hasebrinkstraße in Meppen een grote brok ijs op de voorruit van de Skoda Octavia van een 33 jarige vrouw gevallen. Dit viel van een viaduct. De vrouw zag daar twee personen lopen. Of het ijs met opzet naar beneden is gekomen is niet duidelijk. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931 / 9490.
Papenburg
Om vier uur vannacht is aan de Friederikenstraße in Papenburg een gewapende roofoverval gepleegd. Een man kwam de verkoopruimte binnen en bedreigde de 22 jarige medewerker met een wapen. Hij eiste geld. Nadat de medewerker hem geld had overhandigd vluchtte de dader in onbekende richting. De dader wordt als volgt omschreven: hij droeg een zwarte hoodie, een lichtgekleurde broek, lichtgekleurde sportschoenen en een zwart masker. Zijn lengte wordt op 1.80/1.90 m geschat. De dader sprak Duits zonder accent. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over het misdrijf of de dader worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg op 04961-9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland