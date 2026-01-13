Op deze dagen wordt het afval in de gemeente Oldambt opgehaald

OLDAMBT – Door het winterse weer en gladheid is afgelopen week in de gemeente Oldambt niet al het afval opgehaald. Dat halen ze deze week en volgende week in. Hieronder staan de dagen waarop het afval alsnog wordt ingezameld.
Oud papier
• Winschoten – Zeeheldenbuurt (OBS De Tweemaster): 13 januari
• Winschoten – Centrum (CBS De Maranatha): 22 januari
• Winschoten – Centrum (PreZero): 13 januari
• Beerta: 21 januari
• Blauwestad (PreZero): 16 januari
• Winschoten – Bomenbuurt (Speeltuin St. Vitusholt): 29 januari
• Nieuw Scheemda: 31 januari
• Zandpad Finsterwolde: 16 januari
Het is nog niet bekend wanneer de inhaaldronde papier in Bad Nieuweschans wordt gereden.
GFT-afval
Dit wordt opgehaald in de week van 19 januari, volgens het normale schema.
Restafval
• Heiligerlee, Westerlee en De Toekomst: 15 januari
• Scheemda: 16 januari
PMD
• Blauwestad: 14 januari
• Heiligerlee / Westerlee: 16 januari
• Winschoten – Zeeheldenbuurt & industrie: 16 januari
Kerstbomen
• Voormalige gemeente Reiderland: 14 januari
• Winschoten Centrum: 15 januari
• Zandpad Finsterwolde: 15 januari
• Winschoten Zuid: 16 januari
Bron: Gemeente Oldambt