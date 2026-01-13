Op deze dagen wordt het afval in de gemeente Oldambt opgehaald

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Radio Westerwolde

OLDAMBT – Door het winterse weer en gladheid is afgelopen week in de gemeente Oldambt niet al het afval opgehaald. Dat halen ze deze week en volgende week in. Hieronder staan de dagen waarop het afval alsnog wordt ingezameld.

Oud papier

• Winschoten – Zeeheldenbuurt (OBS De Tweemaster): 13 januari

• Winschoten – Centrum (CBS De Maranatha): 22 januari

• Winschoten – Centrum (PreZero): 13 januari

• Beerta: 21 januari

• Blauwestad (PreZero): 16 januari

• Winschoten – Bomenbuurt (Speeltuin St. Vitusholt): 29 januari

• Nieuw Scheemda: 31 januari

• Zandpad Finsterwolde: 16 januari

Het is nog niet bekend wanneer de inhaaldronde papier in Bad Nieuweschans wordt gereden.

GFT-afval

Dit wordt opgehaald in de week van 19 januari, volgens het normale schema.

Restafval

• Heiligerlee, Westerlee en De Toekomst: 15 januari

• Scheemda: 16 januari

PMD

• Blauwestad: 14 januari

• Heiligerlee / Westerlee: 16 januari

• Winschoten – Zeeheldenbuurt & industrie: 16 januari

Kerstbomen

• Voormalige gemeente Reiderland: 14 januari

• Winschoten Centrum: 15 januari

• Zandpad Finsterwolde: 15 januari

• Winschoten Zuid: 16 januari

Bron: Gemeente Oldambt

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.