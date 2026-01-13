Open dag Club P.kel in Pekela

OUDE PEKELA – Op vrijdag 23 januari opent Club P.kel aan De Helling 57 (de voormalige Aldi) haar deuren voor een feestelijke open dag. Vanaf 16.00 uur is iedereen welkom voor een middag en avond vol creativiteit en ontmoeting door, voor en met kinderen en jongeren.
Voorafgaand aan de opening kunnen kinderen en hun ouders vanaf 14.30 uur meedoen aan een open workshop. Om 16.00 uur start het gezamenlijke programma met een optocht van het wandelend kindermuseum. In de middag en avond zijn er presentaties en workshops van onder andere Werkplaats DeClick Pekela, de DJ- en Mediawerkplaats en het Arts & Tech Lab. De open dag sluit om 19.15 uur af met een impressie van de voorstelling CTRL SHIFT US door de DeClick Makers Mob. De hele dag zijn er gratis soep en broodjes, limonade, koffie en thee.
Club P.kel is onderdeel van Nieuwe Zaaiplaatsen en wordt in Pekela mede mogelijk gemaakt door Toukomst (Nationaal Programma Groningen), de Provincie Groningen, de gemeente Pekela en lokale partners.
Open dag Club P.kel
Vrijdag 23 januari
Publiek welkom vanaf 16.00 uur
Open workshop voor kinderen vanaf 14.30 uur
De Helling 57, Pekela
Vrij toegankelijk
Het volledige programma van de open dag van Club P.KEL is te vinden via: www.nieuwezaaiplaatsen.nl/post/kom-naar-de-open-dag-van-club-p-kel-op-vrijdag-23-januari.
Bron: Niels Steenstra