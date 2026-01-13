Provincie Groningen zoekt Regenboogambassadeur

GRONINGEN – De provincie zoekt een Regenboogambassadeur die kan helpen de lhbti-inclusie te verbeteren. Hiermee wil het college discriminatie en uitsluiting bestrijden en verder werken aan sociale veiligheid voor iedereen. Dit is nodig want niet alle Groningers voelen zich geaccepteerd en sommige mensen ervaren zelfs onveiligheid, zo blijkt uit onderzoek. “Daar moeten we iets aan doen”, aldus gedeputeerde Pascal Roemers, “iedereen moet zich vrij voelen om hand in hand te lopen.” De vacature voor de Regenboogambassadeur is vandaag opengesteld.
Groningen wordt hiermee de tweede provincie in Nederland met een Regenboogambassadeur. Het werk van de nieuw aan te stellen -ambassadeur wordt voorbereid met een verkenning door de huidige Regenboogambassadeur van Drenthe, Henk Nijmeijer. Hij spreekt onder meer met gemeenten en maatschappelijke organisaties in Groningen. Zij zijn enthousiast over meer structurele samenwerking op provinciaal niveau met een Regenboogfunctionaris.
Functie
De functie van Regenboogambassadeur biedt een herkenbaar aanspreekpunt, helpt om ervaringen uit de samenleving te vertalen naar acties die bijdragen aan sociale veiligheid, acceptatie en gelijkwaardigheid in het dagelijks leven van inwoners, bijvoorbeeld in onderwijs, sport, zorg en welzijn.
Inclusieve provincie
De provincie Groningen is sinds 2016 een regenboogprovincie, dat betekent dat Groningen zich op verschillende manieren inzet voor de acceptatie van lhtbi’ers. Bijvoorbeeld door initiatieven te ondersteunen via de regeling Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie, die begin 2026 opnieuw aangevraagd kan worden.
Bron: Provincie Groningen