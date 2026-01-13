Samen zingen in Beerta – een zondagavond heerlijk genieten!

BEERTA – Elke derde zondagavond van de maand wordt er flink gezongen in de Bartholomeuskerk. Vanuit Geloof in Oldambt wordt ‘Samen zingen in Beerta’ georganiseerd: avonden vol ontmoeting, geloof en muziek; hartverwarmend in deze koude wereld!
De eerste zangavond is op zondag 18 januari. We starten om 19:00 uur in een sfeervol verlichte kerk. De zangavonden lopen door tot en met juni. Er worden bekende psalmen, gezangen en Johannes de Heer-liederen gezongen, maar ook nieuwe liederen krijgen volop ruimte. Daardoor is het niet alleen herkenbaar en vertrouwd, maar ook voor jongeren een avond om van te genieten. Tussen de zang door worden indrukwekkende levensverhalen gedeeld.
In de komende maanden werken verschillende musici mee, onder wie de bekende organist Marco den Toom en Jaap Kramer uit Urk, die optreedt als organist, pianist en bariton. Tijdens één van de avonden zal ook een christelijk mannenkoor uit Stadskanaal zingen. Geen avond is hetzelfde – elke keer opnieuw is er een verrassing. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie of thee.
Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Wees erbij en zing mee!
Bron: Bert Noteboom
Foto’s: Maria Visscher