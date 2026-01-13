Scholierendag van Het Grote Gebeuren laat jongeren zien dat literatuureen feestje kan zijn



GRONINGEN – Op donderdag 19 februari organiseert NOORDWOORD in samenwerking met Forum Groningen en Passionate Bulkboek de speciale Scholierendag van literatuurfestival Het Grote Gebeuren. Zo’n 250 leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo beleven een volwaardige festivaldag, waarin literatuur in al haar vormen centraal staat.



De dag biedt een unieke mix aan bekende en beginnende auteurs, experimentele literaire vormen en interactieve programma’s die tot de verbeelding spreken. Leerlingen dompelen zich onder in luistersessies en talkshows met de genomineerde auteurs voor De Inktaap, de grootste literaire jongerenprijs van Nederland.



“We willen jongeren laten ervaren dat literatuur veel meer is dan boeken lezen alleen,’’ vertelt Kim Jelsma, festivalcoördinator van Het Grote Gebeuren. “Van games tot podcasts en van poëzie tot theater – literatuur past zich aan aan het medium. Met dit festival laten we jongeren zien hoe divers en leuk dat kan zijn.”



Grote namen

Het programma staat in het teken van het festivalthema ‘Spel’. Naast optredens van De Inktaap-genomineerden Joost Oomen, Esther Gerritsen en Falun Ellie Koos, zijn er luistersessies met onder andere Manik Sarkar (winnaar Beste Groninger Boek 2025), dichter en vertaler Erik Bindervoet en schrijver en activist Nanoah Struik. Daarnaast is er ook een internationale gast aanwezig: de populaire Amerikaans-Britse jeugdauteur Meg Rosoff, winnaar van de Astrid Lidgren Memorial Award, zal komen spreken over de kracht van jeugdliteratuur.



De Inktaap

De scholieren gaan zeker niet alleen maar luisteren, ze leveren zelf ook een aandeel tijdens deze festivaldag. Zo krijgen ze de kans om zelf op te treden tijdens de open mic van poëziecollectief Natte Neuzen én er worden prijzen uitgereikt. Tijdens het leestraject van De Inktaap hebben jongeren de drie genomineerde titels gelezen, in de les bediscussieerd en er vervolgens een juryrapport over geschreven. Het best geschreven rapport ontvangt de Prijs voor het Beste Juryrapport en wint een boekenbonnenpakket en een uitgebreide literaire dag op maat. De uitreiking van De Inktaap vindt plaats op woensdag 25 maart 2026 in Rotterdam.



Een plek voor jonge lezers

De Scholiereneditie van Het Grote Gebeuren is een samenwerking tussen NOORDWOORD, Forum Groningen en Passionate Bulkboek. Na een succesvolle pilot in 2025 is deze nieuwe editie een volgende stap richting een jaarlijks terugkerend scholierenevenement. “Jongeren zijn zich vaak niet bewust van het bestaan van literatuurfestivals. Vanuit het onderwijs en andere hoeken hoorden we echter dat er wel

degelijk vraag naar was. Daarom zijn we begonnen met de organisatie van dit evenement,” aldus Correen Dekker, directeur van NOORDWOORD.

Bron: NOORDWOORD