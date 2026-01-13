Vanavond raadsvergadering Pekela

- Catharina Glazenburg - Gemeente Pekela, Radio Westerwolde

PEKELA – Vanavond vergadert de gemeenteraad van Pekela. Het betreft een raadscommissievergadering. Aanvang 19.00 uur.

Dit is LIVE te volgen via het YouTube-kanaal van de gemeente: https://www.youtube.com/@gemeentepekela/streams

Benieuwd naar de volledige agenda? Klik HIER.

De vergadering is ook live te volgen via Radio Westerwolde en via de website van www.westerwoldeactueel.nl

Wil je thuis meeluisteren? Dat kan via de volgende link: https://www.westerwoldeactueel.nl/radio/live/

