Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat er écht toe doet?

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 14 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPKLARINGEN | VANAF ZONDAG KOUDER

Na de regen van vannacht is het vandaag droog en er komen mooie opklaringen. Het is ook niet nevelig en er staat een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest. De temperatuur ligt rond 4 graden.

Vanavond draait de wind naar zuid tot zuidoost en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Het kan dan ook weer glad worden op de weg. Vannacht gaat temperatuur iets omhoog en er is dan ook kans op wat regen of motregen. Morgen valt er eerst ook soms regen, vooral in de middagperiode. Maximum morgen ca. 8 graden en een matige zuidoostenwind.

Vrijdag is er een zuidenwind en dat geeft een typisch weerbeeld met een beetje zon en een enkele bui. In het weekend valt zaterdag misschien ook een bui maar vanaf zondag is het een aantal dagen droog met een oostenwind en zonnige perioden. Middagtemperaturen vanaf zondag rond 4 graden en na het weekend ook weer nachtvorst.