Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat er écht toe doet?

KANAALSTREEK, WESTERWOLDE – Humanitas Kanaalstreek & Westerwolde is op zoek naar nieuwe bestuursleden die samen willen bouwen aan een betrokken en toegankelijke samenleving. Als bestuurslid denk en werk je mee aan de uitdagingen van deze tijd en help je ervoor te zorgen dat mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, die hulp op een laagdrempelige manier kunnen krijgen.
In het bestuur werk je nauw samen met andere bevlogen vrijwilligers. Je bent betrokken bij de verschillende activiteiten binnen de afdeling, onderhoudt contact met coördinatoren en denkt mee over de koers en ontwikkeling van Humanitas in de regio. Ook draag je bij aan een prettige en respectvolle sfeer en help je, op een manier die bij jou past, bij het onderhouden en uitbreiden van contacten met donateurs en sponsoren. De taken worden verdeeld op basis van ieders interesses en kwaliteiten, zodat je kunt doen waar je energie van krijgt.
Humanitas bied je daarbij goede ondersteuning, zoals reiskostenvergoeding, verzekeringen en de mogelijkheid om trainingen en cursussen te volgen. Je krijgt de kans om zelfstandig en zinvol werk te doen binnen een enthousiast team en bouwt waardevolle contacten op met andere vrijwilligers en organisaties in de regio.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met het afdelingsbestuur van Humanitas Kanaalstreek & Westerwolde via kanaalstreek-westerwolde@humanitas.nl en ontdek hoe jij als bestuurslid het verschil kunt maken.
Bron: Humanitas