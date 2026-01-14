Brandweer rukt uit naar basisschool De Vossenburcht

WINSCHOTEN – Vanmorgen is brandweer Winschoten uitgerukt naar basisschool De Vossenburcht aan de Jachtlaan in Winschoten.
Om 10.20 uur werd brandweer Winschoten gealarmeerd voor een brand in basisschool De Vossenburcht aan de Jachtlaan in Winschoten. Een brand in een prullenbak in een van de wc’s zorgde voor flinke rookontwikkeling. De leerlingen werden geëvacueerd en in de sporthal opgevangen. Vijf leerlingen werden in een ambulance gecontroleerd omdat ze rook hadden ingeademd. Vervoer naar een ziekenhuis was niet nodig.
De brandweer heeft het vuur geblust en vervolgens de school geventileerd. De leerlingen kregen de rest van de dag vrij.
Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.
Bron: DvhN