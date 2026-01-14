Denk mee over de plannen voor de Nedersaksenlijn

TER APEL, VEENDAM, STADSKANAAL, MIDDEN-GRONINGEN – Van dinsdag 13 januari 2026 tot en met maandag 23 februari 2026 kan iedereen reageren op de plannen voor de Nedersaksenlijn.
Onderzoeksfase Nedersaksenlijn
De Nedersaksenlijn is een voorstel voor een nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Twente. De komende jaren doet het Rijk onderzoek naar mogelijke routes en oplossingen. In dit proces krijgen inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven volop de gelegenheid om mee te praten en mee te denken.
Van dinsdag 13 januari t/m maandag 23 februari 2026 liggen twee belangrijke documenten ter inzage: de Kennisgeving Voornemen en Kennisgeving Participatie. Dit is de eerste officiële stap in de besluitvorming. De documenten zijn in te zien via www.platformparticipatie.nl/nedersaksenlijn. Hier kunt u ook een reactie indienen.
Informatiebijeenkomsten
Heeft u vragen of wilt u hulp bij het geven van uw reactie? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten. Alle bijeenkomsten zijn van 17.00 – 19.00 uur. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.
- Dinsdag 27 januari 2026, gemeentehuis Stadskanaal
- Donderdag 29 januari 2026, gemeentehuis Veendam
- Woensdag 4 februari 2026, bibliotheek Ter Apel (gemeente Westerwolde)
- Woensdag 11 februari 2026, gemeentehuis Midden-Groningen
Ter inzage
Wilt u liever een papieren versie van de documenten bekijken? Ze liggen ook ter inzage op de gemeentehuizen van de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Veendam, Stadskanaal en Westerwolde. Neem contact op met uw gemeente om te vragen of u hiervoor een afspraak moet maken.
Nedersaksenlijn
De Nedersaksenlijn moet zorgen voor een betere bereikbaarheid in Noordoost-Nederland. Als het spoor er ligt, wordt reizen eenvoudiger en sneller. Jongeren kunnen kiezen uit meer opleidingen, werkenden hebben meer banen binnen bereik en ondernemers kunnen sneller personeel en klanten vinden. De spoorlijn zorgt ook voor een betere aansluiting met de rest van Nederland. Daarmee draagt de spoorlijn bij aan een sterkere en welvarendere regio. Meer informatie over de Nedersaksenlijn staat op de officiële projectpagina van de Nedersaksenlijn.
De provincie Groningen werkt het project samen met het Rijk, de provincies Drenthe en Fryslân, de gemeenten langs het tracé en andere regionale partners.
Bron: Provincie Groningen