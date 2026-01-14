Filmhuis vanBeresteyn vertoont hilarische misdaadkomedie The Last Viking

VEENDAM – Maandag 19 januari 2026 vertoont Filmhuis vanBeresteyn de hilarische en chaotische misdaadkomedie The Last Viking. De Deense film combineert zwarte humor met rauwe emotie en prachtige cinematografie.
The Last Viking gaat over twee broers. Anker komt vrij na een gevangenisstraf van vijftien jaar. Zijn broer Manfred heeft de buit van zijn bankroof destijds begraven en weet als enige waar het is. Helaas heeft Manfred een psychische stoornis ontwikkeld, waardoor hij alles vergeet. Het ene moment denkt dat hij een Viking is en het andere moment de wedergeboren John Lennon. Met een bloeddorstige rivaal op de hielen start een race tegen de klok en gaan de broers zowel op zoek naar het geld als naar zichzelf.
Datum: Maandag 19 januari 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn