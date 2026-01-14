Ga mee op ontdekkingstocht door Nationaal park Drentsche Aa!

DEURZE – Bent u benieuwd naar de bijzondere natuur, het eeuwenoude landschap en de rijke cultuurhistorie van Nationaal Park Drentsche Aa? Ga dan mee met de bewonersdag op zaterdag 18 april 2026.
Tijdens deze exclusieve dag nemen ze u mee op een comfortabele bustocht door het hart van het Drentsche Aa-gebied. Onderweg vertellen enthousiaste medewerkers over het landschap, het beheer en de ontwikkelingen in het nationaal park. Regelmatig maakt u een korte stop voor een kleine wandelexcursie, zodat u het gebied ook écht kunt ervaren. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan.
De dag start in het Bezoekerscentrum in Deurze, waar u welkom wordt geheten met een kop koffie of thee en een korte introductie. Vervolgens gaat de bus op pad voor een inspirerende rondrit.
U kunt kiezen uit twee tijdstippen:
Ochtendtocht: 9.30 – 12.30 uur
Middagtocht: 13.30 – 16.30 uur
Aanmelden is verplicht en kan via: drentscheaa@ivn.nl (hoeveel deelnemers en het gewenste tijdstip) Deelnamekosten bedragen € 20,- per persoon, te voldoen bij aankomst. Let op: aanmelding betekent betalingsverplichting.
Laat u verrassen door het Drentsche Aa-landschap en beleef het park zoals u het nog niet eerder zag. We zien u graag op 18 april.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa