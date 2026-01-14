Gewonde bij aanrijding Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN – Bij een aanrijding in Nieuw-Buinen is een persoon gewond geraakt.
Het ongeval gebeurde rond acht uur op de kruising Dwarsdiep met de Rozenlaan. Een automobilist zag een van rechts komende bestelbus over het hoofd toen hij vanaf de Rozenlaan het Dwarsdiep wou oprijden. De bus werd in de zijkant geraakt en kwam daarna op de linker weghelft terecht, waar hij tegen een tegemoetkomende auto botste.
Er kwamen twee ambulances ter plaatse. De betrokkenen werden gecontroleerd. Naar verluidt is de bestuurder van de bestelbus naar een ziekenhuis vervoerd.
Bron en foto’s: 112 Stadskanaal